В Арцахе погиб контрактный военнослужащий

В одной из воинских частей Армии обороны Арцаха 14 февраля, районе 19:00, при невыясненных пока обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил контрактный военнослужащий Армии обороны Айк Нерсесович Асрян 1997 г.р. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Республики Арцах, для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

“Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего”, - говорится в сообщении.