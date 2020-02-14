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В Арцахе погиб контрактный военнослужащий

В Арцахе погиб контрактный военнослужащий

В одной из воинских частей Армии обороны Арцаха 14 февраля, районе 19:00, при невыясненных пока обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил контрактный военнослужащий Армии обороны Айк Нерсесович Асрян 1997 г.р. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Республики Арцах, для выяснения подробностей инцидента ведется следствие. 

“Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего”, - говорится в сообщении.




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БелТА


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