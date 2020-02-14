Главным вопросом нашей повестки является активизация экономических связей: Пашинян Додону 

На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя президента Молдовы, премьер-министр Пашинян отметил:

“Уважаемый Игорь Николаевич,

Очень рад очередной нашей встрече. Мы часто встречаемся на разных мероприятиях и в рамках ЕАЭС, и в рамках СНГ, и в рамках других международных организаций. Я думаю, что интенсивность наших встреч мы должны превратить в интенсивность наших экономических отношений, потому что наши политические отношения блестящие, но, к сожалению, мы не можем похвастаться большими объемами экономического товарооборота. Главным вопросом нашей повестки является развитие и активизация наших экономических связей, организация встреч между нашими бизнес-сообществами, чтобы подтолкнуть их найти возможности для активизации товарооборота между Арменией и Молдовой.

Я планирую в этом году приехать в Молдову с официальным визитом, и недавно в Алматы я встретился с премьер-министром Молдовы. Мы договорились, что до визита мы поработаем над повесткой, чтобы визит был максимально продуктивным. Думаю, что есть очень много общих интересов и в экономическом, и в политическом плане. Мы хорошо сотрудничаем, но, тем не менее, главным вопросом остается активизация экономических связей”.

Президент Молдовы Игорь Додон в своей речи отметил:

“Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг,

За год нашего знакомства нам удалось провести много встреч. Я очень рад, что мы активно сотрудничаем в рамках СНГ, Молдова в качестве наблюдателя участвует в работе Евразийской экономической комиссии. ЕАЭС является для нас приоритетом, впервые в этом году наш премьер-министр участвовал в этих заседаниях, до сих пор только президент принимал участие. Хочу отметить, что у нас двусторонняя повестка очень активная, но полностью с Вами согласен, что с точки зрения экономики результаты не очень соответствуют тем параметрам и возможностям, которые есть между нашими странами. В этом году, если я не ошибаюсь, этот объем составляет 3,5-4 миллиона евро, и это не те объемы, о которых можно говорить, как о положительной динамике. Я очень надеюсь, что в этом году мы с Вами сможем придать новый импульс нашим двусторонним отношениям.

24-25 февраля будет официальный визит председателя парламента Республики Молдова в Армению. Я думаю, что это мероприятие, визит нашего спикера парламента, встреча сопредседателей межправительственной комиссии, заседание межправительственной комиссии, Ваш официальный визит, думаю, что мы можем организовать одновременно с Вашим официальным визитом бизнес-форум - должен дать новый толчок нашим двусторонним отношениям. У нас исторически были очень хорошие отношения, которые и сейчас продолжаются. В Молдове есть армянская диаспора, представители Вашего народа входят во фракцию нашего парламента, в администрацию президента, поэтому мы Вас ждем с нетерпением. Мы надеемся в ближайшее время уточнить сроки Вашего визита в Молдову и начать подготовку”.

В ходе встречи премьер-министр Пашинян и президент Додон коснулись вопросов, которые будут обсуждены на предстоящем заседании армяно-молдавской межправительственной комиссии, и отметили, что на заседании будут подготовлены документы, которые будут обсуждены в ходе официального визита премьер-министра в Молдову. Визит запланирован на первое полугодие текущего года.