Планируется провести инвестиционный форум ЕС-Армения в Люксембурге

На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Никол Пашинян встретился с комиссаром ЕС по бюджету и управлению Йоханнесом Ханом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, подчеркнув важность сегодняшней встречи, премьер-министр отметил, что Европейский союз стал ключевым партнером в реализации повестки реформ Армении. “Oчень приятно, что нам удалось создать насыщенную повестку в плане судебной реформы и стратегии борьбы против коррупции. Мы находимся в процессе реализации антикоррупционной стратегии. Я считаю этот пакет реформ заключительной частью первого этапа наших реформ, и после этого мы должны продолжать все улучшать и улучшать. На этом пути очень важно сотрудничество с ЕС. Я хотел бы подчеркнуть, что для нас очень важна и консультативная, и финансовая, и политическая поддержка. Я благодарен за сегодняшнюю возможность обсудить планы нашего дальнейшего сотрудничества”, - отметил Никол Пашинян.

В свою очередь Йоханнес Хан отметил, что в рамках его визита в Армению обсуждался вопрос о проведении инвестиционного форума ЕС-Армения, который состоится в Люксембурге. “Этот форум - хорошая возможность представить Вашу страну. У нас большой опыт в организации таких инвестиционных форумов, и я думаю, что и в этот раз мы получим хороший отклик. Как Вы отметили, в Армении осуществляются реформы, и это может в некотором смысле стать гарантией для Ваших потенциальных партнеров, что Ваша страна может стать отличным партнером”, - сказал Йоханнес Хан.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с подготовкой инвестиционного форума, сотрудничеством Армения-ЕС, повесткой дня, а также предстоящими совместными мероприятиями.

Премьер-министр Пашинян коснулся тенденций экономического развития Армении, развитий в сферах туризма, инфраструктуры, энергетики и других отраслях.