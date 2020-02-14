Глава МИД Армении встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств 

Находящийся в Германии в составе делегации премьер-министра для участия в Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 14 февраля встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники положительно оценили эффективное сотрудничество между Арменией и Лигой арабских государств и обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего укрепления.

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян подчеркнул, что Армения придает большое значение расширению и углублению армяно-арабских отношений, тесно связанных с традиционными историческими и культурными связями, и подтвердил готовность армянской стороны предпринять активные шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества с Лигой арабских государств. В этом контексте стороны подчеркнули важную связующую роль армянской общины между Арменией и странами арабского мира.

Министр иностранных дел Армении и Генеральный секретарь Лиги арабских государств затронули ряд актуальных международных и региональных вопросов, в том числе события на Ближнем Востоке и гуманитарную ситуацию в Сирии. В этом контексте Зограб Мнацаканян отметил, что гуманитарная ситуация в Сирии и проблемы, стоящие перед армянской общиной, всегда находятся в центре внимания Армении. Министр также подчеркнул готовность армянской стороны и впредь вносить свой вклад в гуманитарную миссию на месте.