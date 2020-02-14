Пашинян подчеркнул роль ЕС в контексте судебных и антикоррупционных реформ в Армении

На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с комиссаром ЕС по бюджету и управлению Йоханнесом Ханом, сообщает корр. Арменпресс из Мюнхена.

«ЕС стал нашим главным партнером в программе реформ. Я очень рад, что нам удалось создать насыщенную повестку дня по судебной реформе и стратегии борьбы с коррупцией. Мы находимся в процессе реализации антикоррупционной стратегии. Я считаю этот пакет реформ заключительной частью первого этапа наших реформ, и после этого мы должны продолжать делать все лучше и лучше. На этом пути очень важно сотрудничество с ЕС. Я хотел бы подчеркнуть, что для нас очень важна как консультативная, так и финансовая и политическая поддержка. Я благодарен за сегодняшнюю возможность обсудить наши планы на будущее», - сказал Пашинян.

Йоханнес Хан отметил, что во время его визита в Армению был обсужден вопрос о проведении инвестиционного форума ЕС-Армения, который пройдет в Люксембурге.

«Этот форум - хорошая возможность представлять вашу страну. У нас большой опыт в организации таких инвестиционных форумов, и я думаю, что и в этот раз мы получим хороший отклик. Как Вы упомянули, Вы проводите реформы в Армении, и это может в некотором смысле гарантировать вашим потенциальным партнерам, что ваша страна может стать отличным партнером», - заключил Хан.