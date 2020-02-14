Никол Пашинян в ближайшие месяцы посетит Молдову с официальным визитом

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном. Как передает корр.

Арменпресс

из Мюнхена, приветствуя президента Молдовы, премьер-министр Армении отметил, что он очень рад этой встрече.

Премьер отметил, что они часто встречаются на различных международных мероприятиях и заседаниях. «Отношения между Арменией и Молдовой находятся на высоком политическом уровне, что очень приветствуется. В двусторонних контактах есть интенсивность, но мы не можем сказать то же самое об экономическом уровне», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что в этой области предстоит проделать большую работу, учитывая необходимость организации бизнес-форума и различных мероприятий, которые позволят предпринимателям найти возможности для активизации экономической сферы. Никол Пашинян в ближайшее время совершит официальный визит в Молдову. Он отметил, что до этого будет уточнена повестка дня, чтобы сделать визит более эффективным.

Двусторонние экономические показатели также не удовлетворяют президента Молдовы. Согласившись с точкой зрения армянского коллеги, Додон отметил, что необходимо приложить совместные усилия для активизации торгово-экономического взаимодействия.

«Господин премьер-министр, я очень рад этой встрече. Мы ждем Вас в Молдове в первой половине этого года. Необходимо провести заседание межправительственной комиссии, деловые встречи, которые, думаю, будут стимулировать экономические отношения», - сказал Игорь Додон.

Он сообщил, что в конце февраля ожидается визит спикера Молдовы в Армению.