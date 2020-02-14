Премьер-министр присутствовал на церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности

Находящийся в Германии с рабочим визитом премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Мюнхен из Берлина. Премьер-министр Республики Армения присутствовал на церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности, на которой с приветственными речами выступили председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в Мюнхенской конференции по безопасности принимают участие президенты, главы правительств и министры иностранных дел более 40 государств, в том числе президент Армении Армен Саркисян, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, канцлер Австрии Себастьян Курц, министр иностранных дел России Сергей Лавров, государственный секретарь США Майк Помпео, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и другие.