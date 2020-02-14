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Азиатские индексы - 14-02-20

Азиатские индексы - 14-02-20

ТОКИО, 14 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.59% и составил 23687.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.60% и составил 1702.87 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.38% и составил 2917.01 пункта, а HANG SENG вырос на 0.31% и составил 27815.60 пункта.




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