В Армении сохраняется высокая экономическая активность: оценки ВБ

По данным Всемирного банка, экономика Армении сохраняет высокую активность, причем основными факторами роста являются услуги и восстановление горнодобывающей промышленности. Как сообщает Арменпресс», об этом говорится в ежемесячной экономической сводке Всемирного банка о развитии Армении.

Всемирный банк отмечает, что рост экономической активности достиг максимума в декабре 2019 года, достигнув 10,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Самые высокие темпы роста по-прежнему были зафиксированы в сфере услуг, особенно в транспортном секторе (рост на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Благодаря этому годовой суммарный рост экономической активности в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,8%, что является самым высоким показателем со времени мирового финансового кризиса», - говорится в сообщении.

Банк также отметил, что в декабре 2019 года инфляция оставалась низкой (0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), а в январе 2020 года еще более замедлился. «В декабре инфляция была вызвана ростом цен на алкоголь и табачные изделия на 4,6 процента и ростом транспортных расходов на 2,3 процента. 2019 Среднегодовой уровень инфляции составил 1,4 процента (снизившись по сравнению с 2018 годом на 2,5 процента), один процентный пункт которого был обусловлен ростом цен на продукты питания и напитки. Последние данные показывают, что в январе цены почти не изменились, а инфляция по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 0,2 процента», - говорится в сообщении.

Банк отметил, что, хотя уровень инфляции был значительно ниже целевого диапазона ЦБ Армении (4 +/- 1,5%), Совет ЦБА 24 января принял решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 5,5%.

В отчете также отмечается 52-процентное увеличение импорта и 13-процентное увеличением экспорта в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению. Банк отметил, что показатели других поступлений по текущим операциям были высокими. В частности, прибытие иностранных туристов в 2019 году увеличилось на 14,7%, достигнув 1,9 млн туристов. Кроме того, произошло увеличение денежных переводов из-за рубежа, возможно, из-за незарегистрированного реэкспорта.

В отчете отмечается, что после мягкой девальвации номинального обменного курса в декабре в январе 2020 года армянский драм укрепился.

«В результате высоких капитальных затрат в декабре профицит бюджета в размере 40 млрд драмов превратился в дефицит в размере 71 млрд драмов в конце года. Однако дефицит ниже прогнозируемого дефицита бюджета в 98 млрд драмов», - говорится в сообщении.

Банк отметил, что увеличение капитальных расходов в декабре также связано с приобретением крупной военной техники. В конце 2019 года государственный долг был ниже 50 процентов прогнозируемого ВВП.