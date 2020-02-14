Китай выделил 11,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

Власти Китая выделили 80,5 миллиардов юаней (11,5 миллиарда долларов) на борьбу с новым типом коронавируса, сообщил на пресс-конференции в пятницу помощник министра финансов КНР Оу Вэньхань.

"По состоянию на 13 февраля, финансовые учреждения всех уровней в общей сложности выделили 80,5 миллиардов юаней (11,5 миллиардов долларов), фактические расходы составили 41 миллиард юаней (5,87 миллиарда долларов)", - сообщил чиновник,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он также добавил, что власти намерены и далее увеличивать финансирование нужд по борьбе с эпидемией.

"Необходимо гарантировать, чтобы финансовые проблемы не влияли на оказание медицинской помощи и реализацию мер профилактики и контроля за распространением заболевания, нельзя допустить, чтобы из-за беспокойств о затратах люди боялись обращаться к врачам", - подчеркнул он.