Назван бренд самых надежных автомобилей

Автомобили корейского бренда класса премиум Genesis признаны самыми надежными в мире. Об этом говорится в пресс-релизе.

Мировой маркетингово-информационный сервис J.D.Power отметил компанию двумя главными наградами рейтинга надежности автомобилей. Так, Genesis занял первое место в общем зачете, а модель G80 была названа лучшей в сегменте среднеразмерных машин премиум-класса. «Эти награды, полученные всего через несколько лет после первых официальных продаж Genesis, свидетельствуют о нашем стремлении стать ведущими автопроизводителями, обеспечивающими выдающийся уровень надежности», — прокомментировал исполнительный директор Genesis Motor North America Марк Дель Россо,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Очередное ежегодное исследование J.D.Power оценивало производителей и их продукцию по коэффициенту возникающих проблем на сотню экземпляров. Genesis обошла других участников рейтинга с показателем менее одной проблемы на автомобиль .

Личный коэффициент бренда составил 89 баллов. Этот результат превышает средний показатель всей индустрии примерно на 34 процента.