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Пашинян и Алиев в Мюнхене примут участие в обсуждении по Нагорному Карабаху

Пашинян и Алиев в Мюнхене примут участие в обсуждении по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев примут участие в дискуссии по нагорно-карабахскому вопросу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте конференции.

Обсуждение состоится 15 февраля с 17:30 до 18:15 (с 20:30 до 21:15 по ереванскому времени). Координатором обсуждения будет президент и исполнительный директор Фонда США-Россия Селеста Валландер.




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