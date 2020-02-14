Стартовала Мюнхенская конференция по безопасности, в котором принимает участие также Никол Пашинян

В Мюнхене с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна началась 56-я Международная конференция по безопасности. Как сообщает корр Арменпресс из Мюнхена, премьер-министр Пашинян прибыл в гостиницу Bayerischer Hof, где собрались мировые лидеры.

Трехдневная конференция примет более 500 делегатов. Запланировано участие президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и министров обороны более чем 40 стран. На конференции этого года немецкую делегацию возглавит президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Среди участников будут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Ожидается участие госсекретаря США Майка Помпео. Запланированы также выступления министров иностранных дел России и Ирана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет ряд встреч со своими коллегами из других стран и другими высокопоставленными лицами. В 2019 году президент Армении Армен Саркисян принял участие в конференции. В этом году он также будет присутствовать на открытии мероприятия.