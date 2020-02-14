Католикос Всех Армян направил письмо президенту Сирии 

Католикос Всех Армян Гарегин Второй 14 февраля направил письмо президенту Сирии Башару Асаду, поблагодарив от имени армянского народа за признание Народным Советом Сирийской Арабской Республики резолюции о признании и осуждении Геноцида армян в Османской империи. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

«Осуждение преступлений против человечности и отказ от отрицания являются серьезной гарантией того, что удастся предотвратить новые геноциды и злодеяния вследствие религиозной и национальной дискриминации и построить мирный и солидарный мир», говорится в письме.

Также отмечается, что Сирия помогла армянскому народу 100 назад, приютив переживших Геноцид сынов армянского народа. Его Преосвященство выразил поддержку сирийскому народу, пожелав Сирии мира и спокойствия.