Одинокий мужчина заплатит 25 тысяч долларов за встречу с женщиной своей мечты

Одинокий житель американского округа Джонсон, штат Канзас, пообещал заплатить 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей) любому, кто организует ему встречу с женщиной его мечты. Об этом сообщается на сайте телестанции KCTV.

Таким образом 47-летний Джефф Гебхарт (Jeff Gebhart) решил не только устроить свою личную жизнь, но и помочь местному приюту для бездомных животных. Он предлагает любому желающему попробовать найти для него женщину, которая идеально бы ему подходила. Взамен он обещает выплатить этому человеку 25 тысяч долларов, а также перевести такую же сумму на счет приюта. Свою задумку он прорабатывал последние шесть месяцев.

Гебхарт признался, что устал от свиданий и онлайн-знакомств,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Прежде чем сделать столь необычное объявление, он проконсультировался с друзьями, многие из которых работают психологами. Вместе они создали небольшой опросник, чтобы окружающим было легче подобрать для Гебхарта подходящую пару. Среди прочего он спрашивает потенциальную партнершу, любит ли она собак. Американец не скрывает, что у него самого есть пес по кличке Гуннар (Gunnar).