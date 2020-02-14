Известны имена лауреатов премии Литературного фонда “Грант и Манушак Симонян”

На церемонии вручения премий Союза писателей Армении, которая состоялась 14 февраля, в Музее имени Е. Чаренца, были вручены и премии Литературного фонда “Грант и Манушак Симонян”по двум номинациям: “Проза” и “Поэзия”.

“Эта премия имеет более чем 15-летнюю историю. В конкурсе участвуют писатели не только из Армении, но и из Арцаха и диаспоры. Один из четырех призеров - Нарек Гаспарян из Арцаха, Тигран Габоян родился в Сирии, сейчас живет в Армении. Эдояна и Ханджяна знают многие”, - как сообщает «Арменпресс», отметил председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян и подчеркнул, что он благодарен армянскому благотворителю Гранту Симоняну, который ежегодно содействует организации и осуществлению различных литературных мероприятий.

В номинации “Проза” премий удостоились Гурген Ханджян за книгу “Терпения тебе, человек” и Нарек Гаспарян - за книгу “Ничего особенного…”.

В номинации “Поэзия” премии были вручены Генрику Эдояну за книгу “Свет с левой стороны” и Тиграну Габояну за книгу “Мои трещины на стенах цивилизаций”.