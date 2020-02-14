Ранее задекларированные 3800 автомобилей были ввезены в Армению по прежним таможенным пошлинам

В январе текущего года в Армению было импортировано 3800 автомобилей по более низким таможенным пошлинам. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя Комитета по государственным доходам Шушаник Нерсисян.

“Было представлено около 4500 предварительных деклараций. В феврале по новым тарифам было оформлено 80 - 85 автомобилей”, - сказала Нерсисян.

Есть определенное количество машин, которые уже находятся в Армении, но еще не растаможены. Нерсисян отметила, что у них есть информация о том, что и за пределами Армении есть машины, которые должны были быть перевезены в Армению, однако по каким-то причинам не доехали. Различные инстанции занимаются этими вопросами, чтобы помочь в пределах возможного.

По мнению Нерсисян, растаможка, осуществляемая физическими лицами, очень подорожала. Она считает, что уже невыгодно импортировать автомобили старше 3 лет по новым ставкам.

С 1 января 2020 г. изменились таможенных пошлины и налоги, применяемые в Армении в рамках Евразийского экономического союза в отношении импортируемых автомобилей. КГД, однако, дал возможность применения предварительного таможенного декларирования автомобилей. Предварительная таможенная декларация позволяла за 30 календарных дней до фактического ввоза автомобиля представить предварительную таможенную декларацию и в случае ввоза автомобиля в этот срок исчислять ввозную таможенную пошлину и налог на добавленную стоимость по ставкам, действующим на день регистрации предварительной таможенной декларации.