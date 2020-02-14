В Сети появились первые кадры с Бэтменом в новом костюме

Режиссер Мэтт Ривз поделился в сети коротким роликом, в котором можно увидеть Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена, сообщает THR.

Видео снял оператор ленты Грейг Фрейзер ("Яркая звезда"). Оно наложено на композицию Майкла Джаккино, который написал музыку к картине.

Актера официально утвердили на роль Темного рыцаря в мае 2019 года. Съемки идут в Лондоне с января 2020 года. Авторы сценария – Мэтт Ривз и Мэттсон Томлин,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Помимо Паттинсона в фильме снимаются: Зои Кравиц, Энди Серкис, Пол Дано, Колин Фаррелл и Питер Сарсгаард.

Последние годы режиссеры часто выкладывают в Сеть кадры с костюмами персонажей, которых зрители особенно ждут. Так, в сентябре 2018 года Тодд Филлипс показал макияж Джокера, за исполнение роли которого Хоакин Феникс получил "Оскара" 10 февраля.