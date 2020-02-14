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NASA может отправить миссию на Венеру или на спутники Юпитера и Нептуна

NASA может отправить миссию на Венеру или на спутники Юпитера и Нептуна

Руководство NASA огласило список из четырех исследовательских миссий, которые могут быть отправлены к Венере или к спутникам Юпитера и Нептуна в ближайшие годы. Об этом пишет пресс-служба NASA.

"У всех эти миссий есть шансы на то, чтобы радикально изменить наши представления о внутреннем устройстве самых активных и сложных миров Солнечной системы. Изучение любого из этих небесных тел поможет нам узнать, как сформировались эти планеты, а также любые другие похожие на них миры", – заявил заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.




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БелТА


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