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ВОЗ не видит причин для отмены Олимпийских игр в Токио

ВОЗ не видит причин для отмены Олимпийских игр в Токио

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила Международному олимпийскому комитету (МОК), что нет никаких оснований для отмены или переноса Олимпийских игр 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщил глава координационной комиссии МОК Джон Коутс, комментарий которого приводит Reuters.

"Совет, который мы получили от ВОЗ, заключается в том, что нет никаких оснований для каких-либо чрезвычайных планов отмены или переноса Игр", - сказал Коутс,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

 

 




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БелТА


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