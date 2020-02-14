ВОЗ не видит причин для отмены Олимпийских игр в Токио

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила Международному олимпийскому комитету (МОК), что нет никаких оснований для отмены или переноса Олимпийских игр 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщил глава координационной комиссии МОК Джон Коутс, комментарий которого приводит Reuters.

"Совет, который мы получили от ВОЗ, заключается в том, что нет никаких оснований для каких-либо чрезвычайных планов отмены или переноса Игр", - сказал Коутс,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.