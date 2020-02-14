Победители ежегодного конкурса СПА получили долгожданные премии

Союз писателей Армении 14 февраля в Музее литературы и искусства им. Е. Чаренца победителям ежегодной премии Союза писателей Армении вручил премии.

“У нас есть разные премии, но самыми уважаемыми являются премии в номинациях имени великих писателей. Есть номинации “Поэзия”, “Проза”, “Публицистика”, “Литературоведение”, “Детская литература” и т. д. Номинантов выбирало председательство Союза”, - как сообщает «Арменпресс», представил председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян и добавил, что премии могут иметь для читателей направляющий характер.

В номинации “Поэзия” премию им. Аветика Исаакяна получил Гагик Сароян за книгу “Открытки”, в номинации “Драматургия” премии имени Левона Шанта удостоилась Эльфик Зограбян за книгу “Легко переносите”, в номинации “Публицистика” премия имени Микаэла Налбандяна была вручена Нане.

В номинации “Литературоведение, критика” премия имени Никола Агбаляна была вручена Феликсу Бахчиняну за книгу “Поэзия, чтобы не верить тьме, чтобы не поддаваться тьме”, а в номинации “Детская литература” лауреатом премии имени Вахтанга Ананяна был признан Акоп Муш за книгу “Сказки из бумажного самолета”.

За литературные заслуги премии имени Ованеса Туманяна удостоились Авик Исаакян и Сусанна Ованнисян - за книги “Дети Вернатуна” и “Ованес Туманян”. В номинации “Переводческая литература” приз имени Ованеса Масехяна был вручен Шанту Мкртчяну за перевод книги Фернандо Пессоа “Лирика”.

Шант Мкртчян отметил, что для писателя, переводчика очень приятно, когда его работа оценена, а премия воодушевляет. Коснувшись перевода книги Фернандо Пессоа “Лирика”, он подчеркнул, что он сделал его вместе с Сюзи Хачикян.

“Имя Пессоа пока не знакомо нашему читателю. Он писал на нескольких языках: английском, французском и португальском. Его первые книги были изданы на английском и французском языках. Я уже давно изучал его произведения. Перевод выполнил в течение нескольких месяцев прошлого года, словно одним залпом. Он очень интересный поэт, и понравится писателям и читателям, которые познакомятся с этой книгой”, - сказал Мкртчян.

Авик Исаакян отметил, что получение премии за литературные заслуги радует его, но вдвойне радует, что премия носит имя великого армянского поэта Ованеса Туманяна. “С детства он был святыней для меня. Заслужил ли я этот приз? Думаю, если я что-то и сделал, то сейчас должен сделать втройне, потому что творчество Туманяна - самая высокая вершина. Я имел счастье общаться почти со всеми членами семьи Ованеса Туманяна, которые приехали в Ереван из Тифлиса, когда строился музей Туманяна”, - рассказал он.

Лауреат премии имени Вахтанга Ананяна Акоп Муш признался, что премия очень обязывает его. Мои книги содержат в себе два мира: реальный и мир мечтаний. Материалов для сказок очень много, и написанные мною сказки совсем не похожи на классические. Они представляют наши дни, армянскую действительность”, - сказал Муш.

Автор подчеркнул, что он пишет о собаках-орденоносцах, которые, имея орден, могут легко лаять на других собак, о животных, которые за один тортик могут съесть свою страну, уничтожить лес, уничтожить все вокруг.