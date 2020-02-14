Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток

Директор центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена и член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле в беседе с порталом "Focus" рассказал, что причиной высокого артериального давления являются избыточный вес, отсутствие физических упражнений и неправильная диета, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он дал несколько советов, как можно снизить давление без помощи лекарств.

Так, по его словам, ежедневная прогулка длинною в 15 минут поможет снизить артериальное давление на 5 — 8 миллиметров ртутного столба. Однако специалист предупредил, что не нужно заниматься ездой на велосипеде или бегом на износ. Он посоветовал наслаждаться упражнениями на свежем воздухе.

Еще одним эффективным способом врач назвал сокращение количества колбасы, хлеба и сыра в рационе. Их кардиолог предложил заменить на овощи. Кроме того, он напомнил, что большое количество соли также может способствовать повышению артериального давления.

Изменение рациона будет способствовать похудению, что также может снизить давление на 5 — 10 миллиметров ртутного столба.