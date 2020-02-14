ИПДО высоко оценил реформы Армении, направленные на повышение уровня прозрачности

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Лилия Шушанян с 10 по 12 февраля в столице Норвегии Осло приняла участие в семинаре, созванном Советом Инициативы прозрачности добывающих отраслей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур.

Заместитель министра Лилия Шушанян приняла участие в круглом столе - обсуждении стран, осуществляющих инициативу, на котором в числе вопросов повестки были возможные изменения в процедуре валидации, темы энергетической трансформации в горнодобывающей сфере и предотвращения коррупции.

Заместитель министра Шушанян в ходе семинара выступала с докладами ”Внедрение института реальных собственников. Технические проблемы и пути их преодоления”, “Влияние ИПДО в странах-членах инициативы”. В докладах, в частности, были затронуты проблемы, выявленные в ходе разработки правовых актов в Армении, подлежащие дальнейшем доработке правопорядки. В то же время странам-членам предлагалось в своих законодательных инициативах изначально учитывать также и практический пример Армении.

Замминистра также предложила Международному секретариату при возможности установить сотрудничество с Международной организацией комиссий по ценным бумагам с целью выделения регулируемых рынков, имеющих наиболее строгие требования прозрачности. Это позволит обсудить применимость правила исключения непредставления декларации собственников на всех регулируемых рынках, представление только для компаний, котировавших акции на данных биржах.

Во время визита Л. Шушанян встретилась с Международным секретариатом ИПДО на тему первой валидации Армении. В целом, Международный секретариат высоко оценил реформы, проведенные Арменией за последние три года, направленные на повышение уровня прозрачности в сфере. Была достигнута договоренность о предоставлении Армении проекта первого отчета валидации в течение ближайшего месяца для представления комментариев, после чего он будет представлен Совету ИПДО с целью принятия им решения.

По инициативе секретариата ИПДО Германии состоялась также встреча с представителем организации Транспаренси Интернейшнл” в Германии Эддой Мюллер. С ней замминистра обсудила ряд вопросов, связанных со стабильным развитием, которые представляют для Армении первичный интерес. Было предложено установить сотрудничество с организациями гражданского общества Армении с целью проведения работ по данным направлениям.

В ходе семинара замминистра Шушанян беседовала также и с представителем Всемирного банка Кристефром Шелдом, обсудив возможности оказания помощи Армении в рамках грантовой программы EGPS 2, стартовавшей в конце 2019 года. Была достигнута договоренность о его визите весной в Армению и о предоставлении официального ответа относительно оказания содействия.