Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

Звезда мелодрамы "Спеши любить" представила клип на песню Fifteen

Звезда мелодрамы "Спеши любить" представила клип на песню Fifteen

Американская певица и актриса Мэнди Мур опубликовала на YouTube клип на песню Fifteen, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Под сопровождение гитар, барабанов и скрипки звезда мелодрамы Адама Шенкмана "Спеши любить" (2002 год) размышляет о своей ранней музыкальной карьере, которую она начала в возрасте 15 лет (отсюда и название песни).

"При создании новой музыки я испытала глубокую привязанность к этой "молодой девушке" (имею в виду себя). Она причина, по которой я и сегодня могу творить", — рассказала актриса.

Композиция Fifteen вошла в альбом Мэнди Мур "Silver landings". Релиз пластинки запланирован на 6 марта этого года.

Этот сборник исполнительницы станет первым за последние десять лет после выхода "Amanda leigh" в 2009 года.




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации