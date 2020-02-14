СМИ: самую пожилую пациентку с коронавирусом выписали из больницы

Пациентка в возрасте 96 лет, которая была заражена новым типом коронавируса, выздоровела и выписана из больницы китайской провинции Чжецзян в пятницу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает местный телеканал CGTN.

"Пациентка 96 лет с коронавирусом была выписана из больницы при медицинском колледже Чжецзянского университета. Она является самой пожилой пациенткой, заразившейся коронавирусом в провинции Чжецзян на востоке Китая", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее сообщалось, что самым пожилым человеком, вылеченным от коронавируса, стал 91-летний житель провинции Хубэй.