В Западной Грузии горит поезд - пассажиры эвакуированы
14:45, 14 Февраль, 2020
В пассажирском поезде, курсирующим по маршруту Зугдиди-Тбилиси, возникло сильное задымление. Как передает Арменпресс, об этом сообщили корреспонденту Sputnik Грузия в пресс-службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Возгорание произошло на станции Абаша.
На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады.
"Задымление было в первом вагоне скоростного поезда. Все пассажиры эвакуированы. В результате ЧП никто не пострадал", - рассказал представитель пресс-службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Что стало причиной ЧП пока не известно.
Photo: Sputnik / Nika Lataria