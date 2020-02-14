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В Западной Грузии горит поезд - пассажиры эвакуированы

В Западной Грузии горит поезд - пассажиры эвакуированы

В пассажирском поезде, курсирующим по маршруту Зугдиди-Тбилиси, возникло сильное задымление. Как передает Арменпресс, об этом сообщили корреспонденту Sputnik Грузия в пресс-службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Возгорание произошло на станции Абаша.

На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады.

"Задымление было в первом вагоне скоростного поезда. Все пассажиры эвакуированы. В результате ЧП никто не пострадал", - рассказал представитель пресс-службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Что стало причиной ЧП пока не известно.

Photo: Sputnik / Nika Lataria




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БелТА


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