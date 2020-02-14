Комитет по государственным доходам сокращает время пересечения границы

Вместо прежних 100 % въехавших в Армению грузовиков на пограничных пропускных пунктах проходят осмотр рентгеновским оборудованием только 38%.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя Комитета по государственным доходам Шушаник Нерсисян.

“Прежде на всех пограничных пунктах все транспортные средства, перевозящие грузы, проходили 100% сканирование. То есть у нас на границе есть рентгеновское оборудование, и весь груз проходил через это оборудование. Мы с июля 2019 года на Баграташенском КПП начали пилотную программу, она будет применена и на остальных пропускных пунктах. На данный момент система управления рисками сканирует всего 38% грузов, пересекших границу”, - сказала Нерсисян и отметила, что они на границе от тотального контроля перешли к целевому.

В течение 1 - 2 месяцев на остальных пропускных пунктах также начнет действовать сканирование, основанное на этой системе управления рисками. Нерсисян посчитал это существенным изменением для хозяйствующих субъектов.

Ранее все транспортные средства, прибывавшие из ЕАЭС в Армению, проходили документальные оформления. “На самом деле они должны были платить только экологический налог, но проходили довольно долгий путь документирования. И 35 - 40 минут тратили на документацию. В настоящее время этот процесс ликвидирован, экологический налог платят в банке и выходят из контрольно-пропускного пункта”, - сообщила Нерсисян.