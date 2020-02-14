NYT узнала о тайных переговорах ОАЭ и Ирана, обеспокоивших Вашингтон

В конце сентября 2019 года представители ОАЭ и Ирана проводили в Абу-Даби секретные переговоры, целью которых была стабилизация региональной обстановки. Как передает Арменпресс, об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США и других западных стран.

Издание напоминает, что это событие состоялось в разгар девятимесячного роста напряженности между США и Ираном, который начался с усиления антииранских санкций Вашингтона и "достиг апогея, когда обе страны вступили в прямую военную конфронтацию у порога еще более масштабного и кровавого конфликта".

В свою очередь, отмечает NYT, ОАЭ начали секретные переговоры с Ираном после того, как Абу-Даби решил, что может сыграть уникальную роль в снижении напряженности в регионе. При этом непосредственные переговоры с иранской стороной стали частью более широкой региональной стратегии Эмиратов.

По данным The New York Times, Саудовская Аравия также пыталась добиться "дипломатического прорыва" в отношениях с Тегераном, прибегая к помощи посредников из Ирака и Пакистана.

"Согласно информации нескольких иранских дипломатов и членов Корпуса Стражей Исламской революции, генерал Касем Сулеймани играл закулисную роль в налаживании переговоров в обеих монархиях (Саудовская Аравия и ОАЭ)", - отмечает газета. Таким образом, заключает издание, "антииранский альянс, который пыталась выстроить администрация Трампа, зашатался".