Армен Саркисян примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Республики Армения Армен Саркисян с рабочим визитом выехал в Федеративную Республику Германия. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности президент Армении на обсуждении относительно квантовой политики выступит в качестве докладчика. Представляя свою квантовую теорию, президент Саркисян коснется происходящих в мире стремительных развитий, мировых рисков, новых квантовых технологий и систем и квантового образа политики.

За последние пять десятилетий Мюнхенская конференция безопасности стала ведущей в мире платформой для обсуждения политики международной безопасности. Ежегодно в феврале она объединяет под одной крышей руководителей различных государств и правительств, политических, общественных деятелей, дипломатов, авторитетных аналитиков и экспертов со всего мира для проведения активных обсуждений проблем безопасности, современных и будущих вызовов.