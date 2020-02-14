Royal Bank of Scotland сменит название впервые за 300 лет

Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) в 2020 году будет переименован в NatWest Group Plc. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба банка. Royal Bank of Scotland был основан в 1727 году и не менял название почти 300 лет.

Гендиректор RBS Элисон Роуз, которая заняла этот пост в ноябре 2019 года, объявила о дальнейших сокращениях расходов. Роуз стала первой женщиной, возглавившей крупный британский банк.

В 2018 году в соответствии с новым законом о разграничении между финансовыми и розничными банковскими операциями в Великобритании RBS выделила инвестиционный банкинг в отдельное юрлицо, получившее название NatWest Markets Plc.

RBS был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов в обмен на 81% его акций. При этом правительство постепенно сокращало свою долю в банке, продавая его акции (последний раз это было сделано в середине 2018 года).

В четвертом квартале 2019 года чистая прибыль RBS составила 1,41 млрд фунтов стерлингов против 286 млн фунтов за аналогичный период годом ранее, сообщил в пятницу банк. Доналоговая прибыль выросла до 1,55 млрд фунтов с 572 млн фунтов.

По итогам 2019 года доналоговая прибыль увеличилась до 4,23 млрд фунтов с 3,36 млрд фунтов в предыдущий год.