Время в Ереване: 11:07:36,   14 Февраль

Москва верит, что Турция обеспечит безопасность посла и граждан РФ, работающих в стране

Москва верит, что Турция обеспечит безопасность посла и граждан РФ, работающих в стране

Кремль уверен, что Турция обеспечит безопасность абсолютно всех россиян, работающих в этой стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Что касается ситуации вокруг нашего посла, вокруг главы российского диппредставительства в Турции, то мы не сомневаемся, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла и всех сотрудников - всех до одного сотрудников - российских компаний, российских загранучреждений, которые расположены в Турции в соответствии с Венской конвенцией, а также в соответствии с духом наших двусторонних отношений", - заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

 

 




RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации