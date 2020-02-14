Москва верит, что Турция обеспечит безопасность посла и граждан РФ, работающих в стране

Кремль уверен, что Турция обеспечит безопасность абсолютно всех россиян, работающих в этой стране, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Что касается ситуации вокруг нашего посла, вокруг главы российского диппредставительства в Турции, то мы не сомневаемся, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла и всех сотрудников - всех до одного сотрудников - российских компаний, российских загранучреждений, которые расположены в Турции в соответствии с Венской конвенцией, а также в соответствии с духом наших двусторонних отношений", - заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.