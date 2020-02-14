Делегация во главе с Араратом Мирзояном с официальным визитом выедет в Копенгаген

Делегация, возглавляемая председателем НС РА Араратом Мирзояном, с официальным визитом выедет в Копенгаген. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт парламента РА.

В составе делегации, выезжающей в Копенгаген (Королевство Дания) с официальным визитом с 17 по 20 февраля - депутаты парламентской фракции “Мой шаг” Эрикназ Тигранян, Геворг Папоян, Гаяне Абраамян, депутат парламентской фракции “Просвещенная Армения” Гурген Багдасарян и депутат парламентской фракции “Процветающая Армения” Нора Арустамян.