 Всеармянский Фонд “Айастан” имеет заверения на взносы более 11 млн долларов

Спустя три месяца после телемарафона продолжается поток взносов, в результате чего Всеармянский фонд “Айастан” уже имеет заверения на взносы в размере 11,155,985 долларов США.

Об этом «Арменпресс» сообщили во Всеармянском Фонде “Айастан”.

“По сравнению с началом декабря 2019 года пожертвования выросли на 920,138 долларов. Их большая часть обещаний уже перечислена на счета фонда и местных органов сети.

В этом году во всеармянском сборе средств приняло участие беспрецедентное число людей, только из Армении и Арцаха - около 10 000 частных лиц и организаций. С учетом того сколько людей представляют вовлеченные организации, то число участников намного больше. Участие диаспоры по приблизительным оценкам составляет около 25 000 человек. Согласно новой стратегии фонда, особая важность придается именно участию, поэтому зафиксированный в этом году показатель особенно воодушевляет. Мы благодарны всем донорам Фонда. Совместными усилиями мы создаем более сильную Родину.

Сайт фонда уже насчитывает около 5000 онлайн-пожертвований (1550 из которых на сайте местного органа Лос-Анджелеса), что составляет около 560,000 долларов США. 1938 из них присоединились к идее # “1 чашка кофе”, а именно к системе периодических взносов.

Напомним, что к #ArmeniaFundChallenge присоединились ряд общественных деятелей из Армении и диаспоры. Среди них были премьер-министр РА, президент РА, председатель НС РА, вице-спикеры НС, Серж Танкян, Алексис Оганян, Эрик Эсраелян, Ваге Берберян, Ивета Мукучян, Хорен Левонян и другие. Лозунгом телемарафона был “Для моей Армении. Общинам солнце и воду”, поэтому собранные суммы будут в основном направлены на доступность питьевой воды и установку щитов для солнечной энергии в Арцахе и некоторых общинах Армении”, - говорится в сообщении фонда.

Миссия Всеармянского фонда “Айастан” - формирование общеармянской сетевой системы, целью которой является обеспечение соразмерного, стабильного и взаимосвязанного развития Армении, Арцаха, а также армянских общин всего мира, на основе общей идентичности.