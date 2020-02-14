Армения и Германия заинтересованы в расширении экономического сотрудничества

Премьер-министр Никол Пашинян утром 14 февраля посетил Торгово-промышленную палату Германии, где в рамках рабочего завтрака встретился с федеральным госсекретарем по экономике и энергетике Германии Томасом Барайсом, исполнительным директором Торгово-промышленной палаты Германии, председателем Совета по внешнеэкономическим вопросам Фолкером Трайером и представителями палаты. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Томас Барайс поблагодарил премьер-министра за встречу и отметил, что немецкая сторона заинтересована в дальнейшем развитии и расширении торгово-экономических связей с Арменией. Он выразил уверенность, что визит премьера станет новым стимулом для расширения двусторонних бизнес-связей, реализации новых совместных программ в различных отраслях экономики.

Премьер-министр Пашинян коснулся развитий в экономике Армении и шагов правительства по улучшению бизнес-среды. Премьер-министр подробно представил программы и приоритеты правительства РА в сферах промышленности, туризма, сельского хозяйства и информационных технологий. Никол Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано в развитии экономического сотрудничества с Германией и расширении вовлеченности немецкого бизнеса и капитала на армянский рынок.

В ходе встречи стороны обсудили возможные шаги и программы по реализации совместных программ, которые придадут новый импульс армяно-германским торгово-экономическим отношениям. Стороны также отметили важность проведения бизнес-форумов и углубления связей и сотрудничества между предпринимателями.