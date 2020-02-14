Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 09:00 14-го февраля движение на закрытых автодорогах постепенно восстанавливается. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Автодороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари, на неопределенное время будут закрыты. Для грузовых автомобилей закрыты перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар.

13 февраля с 09:00 по 09:00 14 февраля на опорных пунктах, расположенных на территории РА, подразделениями спасательной службы МЧС, осуществляющими службу в усиленном режиме, был проведен ряд мероприятий.

На 24-ом км автодороги Варденис-Карвачар спасатели опорного пункта №34 пожарно-спасательного отряда Вардениса разблокировали 1 машину. Пожарные-спасатели оказали необходимую помощь ее 6 пассажирам.

На 161-ом км автотрассы Ереван-Мегри (около села Сараван) произошло дорожно-транспортного происшествие: загруженный стройматериалами грузовой автомобиль марки “КамАЗ” выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся. Спасатели оказали водителю первую медицинскую помощь до его госпитализации в медицинский центр Вайка. Дальнейший контроль за поврежденным автомобилем был передан прибывшим на место сотрудникам дорожной полиции.

На 12-ом км автодороги Горис-Сисиан спасатели опорного пункта №55 пожарно-спасательного отряда Гориса разблокировали 20 машин, оказали помощь 65 пассажирам.

На 9-ом км автодороги Апаран-Кучак, на 6-ом км автодороги Мартуни-Гетап и на автодорогах Торосгюх-Вардахбюр оперативная ситуация контролируется пожарными-спасателями, осуществляющими круглосуточное дежурство, продолжаются профилактические мероприятия.

МЧС еще раз призывает сохранять бдительность и совершать поездки после улучшения погодных условий и проходимости автодорог.