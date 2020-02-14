Совет французской Академии киноискусств ушел в отставку из-за Полански

Исполнительный совет французской Академии искусств и технологий кинематографа, учредителя престижной кинопремии "Сезар", в полном составе ушел в отставку, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Как сообщает радиостанция France Bleu, академия столкнулась с серьезным кризисом, связанным с критикой в ее адрес после объявления номинаций на предстоящую церемонию 28 февраля. Среди номинаций лидировал фильм Романа Полански "Офицер и шпион", что вызвало возмущение у части общественности, в том числе феминисток, так как против Полански недавно было выдвинуто обвинение в изнасиловании.

Кроме того, 400 деятелей мира кино осудили непрозрачность и отсутствие демократии в академии, а также призвали к проведению глубоких реформ.

В выпущенном в четверг заявлении французской киноакадемии говорится, что члены совета единодушно решили подать в отставку в знак уважения к тем, кто делал кино в 2019 году.

Свой шаг они объяснили желанием успокоить ситуацию и сделать все, чтобы кинофестиваль оставался тем, чем он и должен быть - праздником кино.

Академия изберет новый исполнительный совет уже после церемонии вручения награды, которая состоится в феврале. После этого, как пообещали в академии, министерство культуры Франции назначит посредника, который будет курировать ее реформу.