Более 30 стран направили Китаю помощь для борьбы с коронавирусом

Более 30 стран и четыре международные организации уже направили Китаю помощь в виде необходимых стране товаров медицинского назначения, за что Пекин искренне благодарен. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"В борьбе с эпидемией коронавируса Китай в основном полагается на свои собственные силы, у нас для этого есть и уверенность, и возможности. В то же время мы приветствуем и глубоко ценим искреннюю и дружескую поддержку со стороны международного сообщества, и особенно от других развивающихся стран. По состоянию на полдень 14 февраля, правительства 33 стран и 4 международные организации направили Китаю помощь в виде товаров медицинского назначения", - сообщил дипломат.

Среди указанных им стран - Россия, Алжир, Беларусь, Камбоджа, Канада, США, Египет, Франция, Германия, Гана, Венгрия, Индонезия, Иран, Италия, Япония, Южная Корея, Казахстан, Малайзия, Непал, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Таджикистан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, ОАЭ, ЕС и другие.

Он также добавил, что еще 17 стран и одна международная организация заявили о намерениях отправить КНР соответствующую помощь.

По его словам, очень много людей во всем мире, представляющие разные слои общества и национальности, оказали Китаю посильную помощь и поддержку различными способами.