РПА не участвует в агиткампании референдума по конституционным реформам, АРФД призывает к бойкоту

Республиканская партия Армении и АРФ “Дашнакцутюн” выразили свою позицию по поводу намеченного на 5 апреля референдума по конституционным реформам.

Как сообщает «Арменпресс», Республиканская партия Армении заявила, что никоим образом не будет участвовать в агитационной кампании по конституционным реформам. РПА утверждает, что процесс инициирования референдума по своему содержанию и процедуре грубо противоречит Конституции РА и конституционному закону “Регламент Национального собрания”, а политический подтекст вопроса не имеет ничего общего с ориентирами построения правового государства и укрепления демократии.

АРФД, в свою очередь, призвала игнорировать инициированный 5 апреля референдум и обратилась к политическим партиям, гражданскому обществу объединить свои усилия, чтобы исключить “да”.

Проведение референдума по конституционным реформам предполагает разрешение вопроса прекращения полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам состоится 5 апреля. Предвыборная кампания референдума по конституционным реформам стартует 17 февраля.