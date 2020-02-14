По делу Ваагна Вермишяна обвинение предъявлено еще 6 лицам

По уголовному делу руководителя Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна о получении взятки обвинение предъявлено еще 6 лицам.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении. На основании решения суда в отношении троих из них была применена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

По тому же уголовному делу проходит и бывший начальник следственного управления Еревана Джон Фархоян, в отношении которого суд применил альтернативную меру пресечения - залог. Бывший начальник следственного управления Еревана Джон Фархоян обвиняется в даче взятки в особо крупных размерах.