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По делу Ваагна Вермишяна обвинение предъявлено еще 6 лицам

По делу Ваагна Вермишяна обвинение предъявлено еще 6 лицам

По уголовному делу руководителя Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна о получении взятки обвинение предъявлено еще 6 лицам.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении. На основании решения суда в отношении троих из них была применена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

По тому же уголовному делу проходит и бывший начальник следственного управления Еревана Джон Фархоян, в отношении которого суд применил альтернативную меру пресечения - залог. Бывший начальник следственного управления Еревана Джон Фархоян обвиняется в даче взятки в особо крупных размерах.




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БелТА


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