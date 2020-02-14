Политсовет ППА обсудит вопрос референдума по конституционным реформам
Политический совет партии “Процветающая Армения” обсудит вопрос референдума по конституционным реформам.
Как передает «Арменпресс», об этом на парламентском брифинге 14 февраля сказала член парламентской фракции “Процветающая Армения” Ивета Тоноян.
“Сегодня в 16:00 состоится заседание политсовета партии “Процветающая Армения”, после чего партия выступит с заявлением и представит свою позицию в связи с референдумом по конституционным изменениям”, - сказала Тоноян.
Проведение референдума по конституционным реформам предполагает разрешение вопроса прекращения полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам состоится 5 апреля. Предвыборная кампания референдума по конституционным реформам стартует 17 февраля.