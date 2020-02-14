В открытом турнире по женском футзалу состоялись матчи ¼ финала

Открытый женский турнир по футзалу, впервые проводимый в Армении вступил на решающий этап.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Состоялись матчи ¼ финала турнира, в которых были зафиксированы следующие результаты:

“Арарат-Армения” - “Ветераны”- 2:7, ФК Гюмри - “Урарту девушки” - 6:1, “Алашкерт” - “Ереван девушки” - 6:2.

Последний матч финала между командами “Голз-Сюник” и “Ширак” был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий и состоится 16 февраля.

Сегодня в 18:30 состоится первый полуфинальный матч между командами “Ширак АФД” и “Урарту-2”.