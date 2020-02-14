Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом

Усилия Китая позволили предотвратить распространение коронавируса по миру, за пределами КНР число заражений не превышает одного процента, заявил министр иностранных дел страны Ван И в ходе визита в Германию.

Количество новых случаев вне провинции Хубэй, эпицентра инфекции, снижается десятый день подряд, а выздоравливающих все больше, добавил он, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Статистические данные и факты демонстрируют, что, исходя из общей обстановки, эту эпидемию можно контролировать, а заболевание излечить", — подчеркнул Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте китайского МИД.

По его словам, по мере того, как разрабатываются лекарственные препараты, в КНР растет уверенность, что у страны есть все возможности победить заболевание.