В школу в Мьянме попал минометный снаряд

По меньшей мере 20 учеников начальной школы на западе Мьянмы получили ранения при попадании минометного снаряда в здание образовательного учреждения. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

По данным местных властей, инцидент произошел в штате Ракхайн. Снаряд был запушен боевиками движения "Араканская армия спасения рохинджа" в ходе столкновения с силами безопасности Мьянмы. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. В районе продолжается антитеррористическая операция.

В 2017 году экстремисты "Араканской армии спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов местной полиции. После этого власти страны начали в штате Ракхайн силовую операцию. Согласно официальным данным, она привела к гибели более 400 человек. В результате столкновений из Мьянмы в Бангладеш бежали более 720 тыс. мусульман-рохинджа.