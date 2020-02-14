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В школу в Мьянме попал минометный снаряд

В школу в Мьянме попал минометный снаряд

По меньшей мере 20 учеников начальной школы на западе Мьянмы получили ранения при попадании минометного снаряда в здание образовательного учреждения. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

По данным местных властей, инцидент произошел в штате Ракхайн. Снаряд был запушен боевиками движения "Араканская армия спасения рохинджа" в ходе столкновения с силами безопасности Мьянмы. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. В районе продолжается антитеррористическая операция.

В 2017 году экстремисты "Араканской армии спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов местной полиции. После этого власти страны начали в штате Ракхайн силовую операцию. Согласно официальным данным, она привела к гибели более 400 человек. В результате столкновений из Мьянмы в Бангладеш бежали более 720 тыс. мусульман-рохинджа.

 




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БелТА


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