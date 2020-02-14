Более 1,7 тыс. медиков в Китае заразились коронавирусом
11:44, 14 Февраль, 2020
Свыше 1,7 тыс. медицинских работников в Китае заразились новым коронавирусом, шесть из них умерли. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу на пресс-конференции сообщил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь.
"По состоянию на 24:00 (19:00 мск) 11 февраля было диагностировано 1716 случаев заболевания среди медицинских работников, шесть из них трагически умерли", - сказал он.
Цзэн Исинь также отметил, что число заболевших среди медперсонала растет.