Эдмон Марукян по поводу представленного им сообщения приглашен в уголовную полицию

Глава парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян по поводу представленного им сообщения был приглашен в главное управление уголовной полиции.

Как передает «Арменпресс», об этом Марукян сказал 14 февраля в ходе брифинга в парламенте.

“Вчера меня пригласили в уголовную полицию, я там дал соответствующее объяснение, сообщение было записано. Соответствующие органы дадут ему ход”, - сказал Марукян.

11 февраля в беседе с журналистами Эдмон Марукян заявил, что он получает угрозы от неизвестных лиц и представил сообщение об этом генеральному прокурору Артуру Давтяну.

Письмо по поводу очевидных угроз в адрес руководителя фракции “Просвещенная Армения” Эдмона Марукяна Генеральная прокуратура направила в главное управление уголовной полиции.