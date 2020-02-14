Марукян видит антипропаганду, развязанную против партии “Просвещенная Армения”

Эдмон Марукян, глава фракции “Просвещенная Армения” Национального собрания, считает, что власти проводят против них антипропаганду. Как передает «Арменпресс», об этом Марукян сказал 14 февраля на парламентском брифинге.

“Против нас развязана очень плохая, перешедшая все красные линии, все границы, антипропаганда, и это делается из-за того, что мы не согласны. Самое обоснованное беспокойство за все это время заключается в том, что власти несогласным с ними людям, говорят, что они бывшие, продажные, черные”, - сказал Марукян.

12 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе вопросов-ответов Национального собрания ответил на критику властей относительно того, что они оказывают давление на тех, кто выражает оппозиционное мнение.

“Никогда в Армении не было голосования в таких условиях, чтобы в эфире было пять оппозиционных телеканалов... О чем вы говорите, кому мы затыкаем рот, чьи машины мы сжигаем?”, - ответил Пашинян.