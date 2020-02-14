В Японии с находящегося на карантине лайнера эвакуировали первую группу пожилых людей

Первая группа людей в возрасте старше 80 лет, у которых не обнаружено заражения новым коронавирусом, эвакуирована в пятницу с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, теперь пожилых людей должны расселить в специально подготовленном для этого общежитии одного из местных высших учебных заведений. К настоящему моменту неизвестно, сколько именно людей было эвакуировано с лайнера, однако ранее сообщалось, что в первую группу должны войти около 10 человек старше 80 лет. Всего на судне находятся более 200 человек этой возрастной категории, тогда как порядка 80% пассажиров - люди старше 60 лет.

На борту Diamond Princess находятся около 3,6 тыс. человек из 50 стран. Общее число зараженных на лайнере на данный момент составляет 219 человек, включая работавшего там сотрудника карантинной службы. В настоящее время граждан РФ среди инфицированных нет.