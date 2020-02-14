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Марукян приветствует принятие парламентом Сирии резолюции о признании Геноцида армян

Марукян приветствует принятие парламентом Сирии резолюции о признании Геноцида армян

Глава парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян приветствует принятие парламентом Сирии резолюции, признающей и осуждающей Геноцид армян.

Как передает «Арменпресс», об этом Марукян сказал 14 февраля в ходе брифинга в Национальном собрании. “Я приветствую наших коллег из парламента Сирии, которые вчера приняли важное решение в связи с признанием Геноцида армян. Я помню, что после захвата Кесаба мы с депутатской группой отправились в Латакию. Тогда тоже мы говорили на эту тему. Я думаю, что вопрос Геноцида армян не должен вспоминаться при напряженности с Турцией, это должно было быть сделано раньше. Я помню нашу встречу с президентом Асадом, тогда он сказал: “Мне в Армении говорили, что Эрдогану не надо верить, я не услышал вас”.

Парламент Сирии 13 февраля единогласно принял Резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян.




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БелТА

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