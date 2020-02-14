Бэнкси нарисовал граффити ко Дню святого Валентина в Бристоле

Граффити британского художника Бэнкси, приуроченное ко Дню святого Валентина, появилось в английском Бристоле. Снимок работы уличный художник разместил в пятницу на своей странице в Instagram, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На граффити изображена стреляющая из рогатки девочка. Над ней по траектории выстрела располагается яркое красное пятно, напоминающее салют или взрыв. По информации агентства Reuters, оно выполнено из пластиковых цветов и листьев.

Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут.