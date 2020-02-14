Китайские врачи нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом

Китайские врачи разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, передает ТАСС.

Пациентам начали переливать плазму крови от выздоравливающих от этой болезни доноров. Этот метод позволил спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных — улучшения в их состоянии наблюдались уже через 12-24 часа после процедуры.

В крови идущих на поправку обнаружили большое количество эффективных в борьбе с коронавирусом антител. Уточняется, что биоматериал проходит специальную процедуру, во время которой находящийся в нем вирус становится неактивным.